Prima un boato, poi le fiamme al centro sportivo di Pozzilli

Una forte esplosione e poi le fiamme. Incendio, nella notte, al bar “Sport & Life” del centro sportivo comunale di Pozzilli in via Olivetone. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che indagano sull’accaduto. Parte della struttura sarebbe dovuta essere inaugurata a giorni.

L’incendio è divampato quando mancavano pochi minuti alle 4. A confermare l’accaduto il sindaco Stefania Passarelli. «Una chiamata di un cittadino di Pozzilli mi avvisa di una forte esplosione al bar del centro sportivo comunale. Subito ho allertato i Carabinieri e il gestore del centro sportivo e mi sono recata sul posto. I Carabinieri giunti sul posto hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che con immediatezza hanno iniziato a spegnere le fiamme che avevano già avvolto una vasta area dei locali adibiti al bar e in breve tempo le hanno spente con l’enorme fumo che usciva dal portone principale, saltato a causa dell’esplosione. Le notizie riportate dal cittadino al telefono erano di una forte esplosione di vetro pensando ad un tentativo di furto. Sul luogo dell’incendio i Vigili del Fuoco, il brigadiere Cambio della stazione di Filignano, i Carabinieri di Venafro e il gestore per redigere il verbale tecnico».

Due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: una fuga di gas o un tentativo di furto andato male. «Una brutta storia per un centro sportivo che a breve doveva inaugurare il nuovo campo da tennis e di bocce. Dobbiamo essere capaci di combattere sempre anche dopo un danno cosi grande. Dopo le calamità di qualche mese che ha distrutto il tetto della palestra, ripristinato in un solo mese, adesso ci adopereremo anche per il centro sportivo», ha concluso il primo cittadino.