Prima si denuda e poi fugge dal Pronto Soccorso mettendosi alla guida di un’auto

Ancora momenti concitati nel pomeriggio di ieri provocati dall’uomo che in mattinata si era denudato davanti ai passanti nei pressi della stazione ferroviaria di Isernia. Dopo essere stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale pentro per le cure del caso, dopo qualche ora è riuscito ad allontanarsi, mettendosi al volante di un’auto parcheggiata lì davanti. Rintracciato subito dopo dagli agenti della Questura di Isernia. L’uomo, di origini napoletane, è stato fermato a Sant’Agapito, dove vive. Oltre al reato di atti osceni, ora sarebbe indagato anche per furto d’auto.