Prima neve in Molise, fiocchi bianchi a Campitello Matese

L’ondata di maltempo era stata prevista dagli esperti e da ieri le temperature sono in picchiata su gran parte della regione. Piove incessantemente sul capoluogo di regione e su diverse zone del Molise. E a Campitello Matese ha fatto capolino la prima neve della stagione. Come si evince dal video (tratto dalla pagina Facebook Campitello Matese) un manto bianco ricopre la località sciistica molisana e la neve sta continuando a cadere. Per la felicità degli operatori del settore che, ovviamente, attendono, oltre alla neve che è arrivata, anche l’apertura degli impianti da parte della Regione, sperando non ci siano i problemi riscontrati lo scorso anno. Intanto tutti si godono i primi fiocchi di neve.

Video: pagina Facebook Campitello Matese

Foto di copertina: MeteoInMolise