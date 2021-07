Prima nata al San Timoteo, mamma Mariarosa: “Un grazie speciale a tutto il reparto”

Dopo la nascita della dolcissima Lavinia, la prima neonata venuta alla luce dopo la riapertura del Punto Nascita di Termoli arrivano i ringraziamenti da parte della mamma Mariarosa a tutto lo staff del reparto. “Ho fatto un parto indotto, sono stata ricoverata ma è stato un team fantastico, monitorata 24h/24 dalle visite ai tracciati, coccolata fino allo sfinimento e rassicurata, delle ostetriche magnifiche che mi hanno supportato fino alla fine nonostante le mie paure e lo stress di un lungo periodo Tutte senza tralasciarne una. I ginecologi presenti sono stati essenziali e dolcissimi sempre pronti a sostenermi e farmi sorridere. Un ringraziamento speciale va fatto al mio ginecologo Dott Molinari per avermi seguito per tutti questi 9 mesi sempre scrupolosamente e un ringraziamento anche alle ostetriche presenti al parto che non mi hanno abbandonato neanche un secondo con una pazienza è una dolcezza unica, nonostante i miei momenti di sconforto, Angela ed Elvira e al ginecologo di turno presente al momento del mio parto Tanus, anche lui bravissimo. Grazie per tutto e per avermi donato quest’altra gioia”.