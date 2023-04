Prima la rissa, poi l’investimento: notte movimentata a Termoli

Un giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso con ferite alle gambe ed escoriazioni su tutto il corpo. Un 30enne pregiudicato e altri ragazzi si sono recati al commissariato per fornire la loro versione dei fatti al fine di consentire, a chi indaga, di ricostruirne l’esatta dinamica

Notte movimentata quella appena trascorsa alla rotonda di piazza Donatori di sangue a Termoli, non lontano dal vecchio ospedale. Un giovane, in retromarcia, avrebbe cercato di investire un coetaneo al termine di una rissa tra altri giovani. Per placare gli animi si è reso necessario l’arrivo delle forze dell’ordine. Il ragazzo finito sotto l’auto è stato trasportato al Pronto Soccorso di Termoli. Per lui, la prognosi è di sette giorni per contusioni alle gambe e varie escoriazioni.

Intanto, un’auto rinvenuta, sembra, con il lunotto posteriore in frantumi, è stata posta sotto sequestro dagli uomini del commissariato di via Cina nella tarda mattinata di oggi, 25 aprile. Il mezzo è stato poi trasferito alla Scientifica per gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti su cui indagano le forze dell’ordine, un gruppo di ragazzi avrebbe tentato di aggredire un 30enne pregiudicato, il quale è salito a bordo della sua auto dandosi alla fuga. Gli stessi ragazzi sarebbero poi andati a cercarlo a casa del padre, ma invano perché il 30enne non vive più con il genitore. I vicini, richiamati dal frastuono, hanno allertato i carabinieri i quali, una volta arrivati sul posto, hanno ristabilito la calma.

Lo stesso genitore sarebbe poi stato informato dell’accaduto dai militari, mentre il 30enne, accompagnato dal suo legale, Pino Sciarretta, e altri ragazzi si sono recati al commissariato per fornire la loro versione dei fatti. Al momento, ancora nessuno è stato iscritto sul registro degli indagati perché le forze dell’ordine sono impegnate a vagliare tutte le testimonianze raccolte su quanto accaduto la scorsa notte in piazza Donatori di Sangue per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.