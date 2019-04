Prima la lite poi spunta il coltello, dramma sfiorato

REDAZIONE TERMOLI

I contorni della vicenda sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di San Martino coordinati dai colleghi della compagnia di Larino. E’ di una persona ferita pare in maniera non grave il bilancio di un presunto accoltallamento che sarebbe avvenuto nel paese bassomolisano. Stando alle poche e frammentarie informazioni il fatto sarebbe avvenuto a seguito di una lite, forse sfociata per questioni di mancate precedenze tra auto. I due conducenti avrebbero poi proseguito la lite nei pressi di un bar lungo la strada che porta nel centro del paese. A quel punto sarebbe intervento a dividere i due un terzo uomo e all’improvviso sarebbe spuntato un coltello. La persona ferita non sarebbe in pericolo di vita e si sta valutando ancora un eventuale trasferimento in ospedale.

Ore 22. Sono due le persone sottoposte alla cure dei medici del pronto soccorso del San Timoteo. Una è stata trasportata dai medici del 118, la seconda sarebbe arrivata da sola in ospedale. La terza, invece, sarebbe stata identificata dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto a San Martino. I militari dell’Arma hanno ascoltato le testimonianze dei tre coinvolti e di quelli che si trovavano nei pressi del bar vicino il quale sarebbe accaduto il fatto. Al momento non c’è ancora una ipotesi di reato precisa. Si valuta anche il referto dei medici del pronto soccorso. Non sarebbe stato formalizzato alcun fermo ma non sono esclusi sviluppi nelle prossime ore.