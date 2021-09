Prima la laurea, poi la specializzazione col massimo dei voti. Auguri Shadia!

Un nuovo successo personale, professionale ed accademico per Shadia Berjaoui di Termoli, già dottoressa in Medicina Veterinaria. Il suo è un curriculum sempre più ricco in quanto ha recentemente conseguito il diploma di Specializzazione triennale in “Sanità Animale. Allevamento e produzione zootocniche” presso l’Università di Teramo CON IL MASSIMO DEI VOTI. A lei giungono felicitazioni e congratulazioni di papà Mohamed, mamma Filomena, dal fratello Sami, dal marito Manfredo Cannarsa, dai suoceri Carla e Nicolino Cannarsa. Auguri ai quali si unisce molto volentieri anche Il Quotidiano del Molise. Brava Shadia!