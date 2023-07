Prima il presidente del Consiglio, poi la Giunta: la road map di Roberti

L’intenzione del governatore è di andare in Aula senza aver nominato l’esecutivo che, invece, è indispensabile per il Bilancio

Per la Giunta salgono le quotazioni di Cefaratti. Forza Italia pensa ad un’esterna, Fratelli d’Italia chiede 3 caselle

Da domani il presidente sarà a Roma per chiedere al Governo di spalmare il disavanzo in 25 anni

Notizie ed indiscrezioni si rincorrono in un’estate che è diventa improvvisamente bollente e non solo da un punto di vista meteorologico. I problemi del Molise sono molteplici e di difficile soluzione e anche per questo il neo presidente Roberti sta effettuando attente valutazioni prima di muovere qualunque passo. Un dato che sembra essere acquisito, però, riguarda l’intenzione del governatore di andare in Aula per la prima seduta del consiglio regionale, che dovrebbe esserci il 24 luglio, senza aver nominato la Giunta. Procedimento anomalo, ma, secondo gli esperti, possibile.

La prassi consolidata e soprattutto lo Statuto della Regione prevedono, invece, che alla seduta di insediamento, il presidente si presenti in Aula con gli assessori. L’articolo 35 dello Statuto al comma 1 dispone che “entro 10 giorni dalla proclamazione il presidente della Giunta regionale nomini i componenti della Giunta”. Al comma 2 prevede che “nei 10 giorni successivi il presidente comunichi al Consiglio Regionale la composizione della Giunta, le attribuzioni conferite ai singoli componenti ed il programma di governo.”

Secondo gli esperti, però, le norme dello Statuto avrebbero carattere ordinatorio e non perentorio. E dunque l’intenzione di Roberti sarebbe quella di giungere il 24 in Aula senza aver nominato la Giunta e, per sminare il campo ed evitare colpi bassi, procedere prima all’elezione del presidente del Consiglio.

Altro capitolo riguarda l’approvazione del Bilancio. Per il quale, però, è necessario avere la Giunta. Il Bilancio, infatti, deve essere approvato prima dall’esecutivo per poi passare al vaglio dei Revisori dei Conti, andare nella Commissione preposta dove si svolgono anche le audizioni e poi approdare in Consiglio. Una procedura che richiede non meno di due mesi di tempo.

Nel frattempo, però, il presidente Roberti sarà domani, mercoledì 12, e dopodomani, a Roma per ottenere dal Governo un’ulteriore dilazione del cosiddetto “spalmadebiti” di Lotito. Roberti chiederà che in fase di conversione del decreto legge, l’ulteriore disavanzo venga spalmato in 25 anni, anziché nei 9 previsti.

Nell’occasione il governatore avrà anche un nuovo confronto con i responsabili dei partiti nazionali per discutere della Giunta. La volontà del governatore di rinnovare l’esecutivo, starebbe creando, come facilmente prevedibile, qualche malumore. Roberti sarebbe intenzionato a procedere con una Giunta a 4, ma i partiti potrebbero fargli cambiare idea. Fratelli d’Italia, secondo i rumors, rivendicherebbe tre caselle: un posto in Giunta (Micone), il presidente del Consiglio (Pallante) e il Sottosegretario (D’Egidio).

In Forza Italia sembra regnare la confusione e non è escluso che in Giunta per il partito degli Azzurri possa andare un esterno che fungerebbe anche da quota rosa: si vocifera di un ingresso clamoroso.

Per il Molise che Vogliamo salgono prepotentemente le quotazioni di Gianluca Cefaratti, esperto di Bilancio e Finanze.

Restano da sciogliere i nodi relativi a Noi Moderati, Lega, in pole restano Cofelice e Marone, e Popolari per l’Italia.

Sta per iniziare l’era Roberti e i primi passi saranno significativi per comprendere la direzione che prenderà la Regione Molise nei prossimi anni. mdi