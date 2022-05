Termoli. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Al via la prima Giornata Ecologica per la raccolta di piccoli Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), domani sabato 14 maggio a Colle della Torre (piazzale via Pascoli), dalle 9 alle 11 del mattino.

L’iniziativa, organizzata dalla Rieco Sud in collaborazione con il settore Ambiente del comune di Termoli, fa parte della campagna di comunicazione 2022 “Be green!” e ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, specie quelle di piccole dimensioni, per disincentivare il loro conferimento nel contenitore grigio del secco residuo e per trasmettere il messaggio che la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuto è un gesto necessario per migliorare la sostenibilità ambientale e la qualità ecologica della città.

Tutti i cittadini potranno disfarsi dei piccoli Raee, come aspirapolvere, phon per capelli, piastre elettriche, pc, fornetti, tostapane ecc., portandoli direttamente a Colle della Torre, dove un operatore dedicato provvederà a prenderli in custodia e a trasportarli in sicurezza nei container del Centro di Raccolta.

La raccolta itinerante dei RAEE sul territorio proseguirà con i seguenti appuntamenti:

Sabato 21 maggio : Rio Vivo (parcheggio Giorgione)

: Rio Vivo (parcheggio Giorgione) Sabato 4 giugno : Difesa Grande (piazzale chiesa Santa Maria degli Angeli)

: Difesa Grande (piazzale chiesa Santa Maria degli Angeli) Sabato 11 giugno: piazza del Papa

L’Assessore all’Ambiente Rita Colaci dichiara: “Continuano gli sforzi dell’Amministrazione comunale per rendere più decorosa la nostra città, ci stiamo dando da fare su diversi fronti, dalla riqualificazione dei parchetti e delle aree verdi della città alla battaglia contro l’utilizzo della plastica usa e getta. Nello specifico, questa giornata ecologica nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei Raee, sul valore dei materiali in essi contenuti e dunque sulla potenzialità ambientale del loro riciclo. Promuovere la raccolta differenziata dei Raee significa motivare comportamenti virtuosi che prevengano il loro abbandono o l’errato conferimento nel secco residuo”.