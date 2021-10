Prima fase del Torneo Under 13 Futsal Elite per gli esordienti della Chaminade

Prosegue l’avventura nazionale degli esordienti della Scuola Calcio Chaminade Campobasso. Domenica i ragazzi del capoluogo accompagnati dal presidente Franco Bossi e dai tecnici Siro D’Alessandro, Nicola Garofalo e Lino De Vivo sono stati impegnati nella prima fase del Torneo Under 13 Futsal Elite. La formazione molisana ha superato con un doppio 3-1 prima il Chieti e poi il Real San Giuseppe conquistando il primo posto nel triangolare e staccando il pass per la fase successiva. Gli esordienti della Scuola Calcio Chaminade rientrano tra le migliori nove formazioni di tutta Italia. Il triangolare, disputatto a Roma, ha segnato il ritorno in campo in una manifestazione ufficiale dopo un anno d’inattività. La società e lo staff tecnico hanno aderito all’iniziativa, nata da un idea dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana Alessio Musti che unisce calcio e calcio a cinque, consapevoli che sarebbe stata una bella esperienza sportiva e di vita per i suoi ragazzi, così è stato. Nell’area sportiva Sturzo sono già ripresi gli allenamenti, in vista del campionato regionale e della seconda fase del Torneo Under 13 Futsal Elite, si attendono indicazioni dalla Divisione Calcio a 5.