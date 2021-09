Giornata speciale per la piccola Aurora che ha festeggiato il sacramento della Prima Comunione circondata dall’affetto di parenti e amici. «Tantissimi Auguri per la tua prima comunione . Che la tua vita sia ricca di sorrisi radiosi come in questo giorno di festa» il messaggio speciale da Donato, Antonella e Nadia. Ad Aurora auguri anche dalla redazione del Quotidiano del Molise.