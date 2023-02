Prima Commissione, il sostituto di Cotugno sarà il consigliere Di Baggio 

Dopo la querelle andata in scena a fine anno, culminata con le dimissioni di Cotugno da assessore regionale per poter rientrare in Commissione, dopo la reiterata assenza del consigliere Cefaratti, e votare gli atti di Bilancio, lo stesso assessore Cotugno ha rinominato il sostituto in Commissione.

A prendere il suo posto sarà il consigliere Di Baggio.

In seguito alla rinomina ad assessore regionale e vicepresidente della Giunta, Cotugno ha comunicato al presidente del consiglio regionale di delegare il consigliere Roberto Di Baggio a sostituirlo in Prima Commissione.