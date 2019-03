Prima Assemblea del Pd, Facciolla: «Clima di festa, ripartiamo dai circoli»

Si ripartirà dai circoli? «E’ quello che vuole il segretario ed è ciò a cui puntiamo anche noi. Circoli, territori e partito di governo che deve essere capace di fare proposte. Il Pd sui territori dovrà mettere anche i propri spazi fisici a disposizione delle associazioni e di chiunque abbia voglia di discutere».

Le Europee per Zingaretti e le amministrative per Facciolla saranno i primi test probanti o sarà troppo presto? «Credo sia troppo presto. Potremo recuperare qualche punto percentuale perché c’è entusiasmo, ma certamente in un mese e mezzo non riesci ad invertire la rotta. Noi a livello locale dovremo cercare di essere quanto più inclusivi possibile e cercare di evitare le ragioni delle divisioni che spesso e volentieri l’hanno fatta da padrone».

Ha già iniziato il lavoro di confronto per le comunali? «Inizierò questa mattina. Ho convocato il segretario di circolo di Campobasso e il sindaco del capoluogo. Poi toccherà a Federazioni ed eletti e a metterà settimana partirò con Termoli. Sempre in giornata completerò la segreteria, sono in attesa che mi diano i loro nomi, se non succederà, nominerò la mia segreteria». mdi