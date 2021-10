Prigioniero e deportato dai nazisti, compie 100 anni il “monumento vivente” Michele Montagano

Cento anni per quello che può essere definito come il “monumento vivente” del Molise. Nato a Casacalenda il 27 ottobre 1921, la vita di Michele Montagano può contenere un intero libro di storia: prima la prigionia ad opera dei tedeschi l’8 settembre 1943. Poi, il 9 aprile 1945, nel campo di sterminio dell’Unterluss, Michele Montagano figura tra i 44 militari italiani che resistettero ai nazisti rifiutando di diventare schiavi di Hitler. Montagano è anche stato insignito nel 2019 dell’onorificenza di “Cavaliere della Gran Croce”, riconoscimento che fa il paio con quello di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. L’Ambasciatore Viktor Elbling ambasciatore in Italia della Repubblica Federale Tedesca, lo ha definito “un monumento vivente” nell’appuntargli sul petto la Croce dell’Ordine al Merito conferendogli il grado di Ufficiale ( Verdienstkrenz 1.Klasse) promosso dal Presidente della Repubblica Federale della Germania Frank – Walter Steinmeier in segno di riconoscenza per l’impegno educativo profuso a favore dei giovani, tedeschi e italiani, raccontando loro, senza astio o rancore il sopruso della forzata prigionia nei campi di sterminio di Unteruss indossando la divisa dell’esercito italiano.

Nel pomeriggio di domani, 27 ottobre, l’Università del Molise della Terza Età e del Tempo Libero, alle 16.30, renderà onore alla figura di Michele Montagano con una festa dedicata ai propri iscritti e allo stesso Montagano. Nella conferenza sarà ripercorsa la storia e le gesta eroiche del monumento vivente molisano.