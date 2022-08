Prezzi del pellet alle stelle, è caccia alle offerte online. La Polizia Postale: attenti alle truffe

I truffatori richiedono il pagamento anticipato tramite bonifico, su carta ricaricabile, senza poi recapitare la merce ordinata

Allarme truffa del pellet lanciato dalla polizia postale. Offerte alettanti sul web, in periodo di grandi aumenti, ma il combustibile naturale non vi arriverà mai a casa per essere stoccato in vista dell’autunno e dell’inverno e alimentare stufe e caldaie.

Così spiega il meccanismo della truffa la polizia postale: “In vista della stagione fredda, aumentano sul web i falsi siti di vendita di pellet a prezzi estremamente vantaggiosi. I truffatori, attraverso la creazione di pagine fittizie, garantiscono la fornitura di pellet a prezzi concorrenziali, richiedendo il pagamento anticipato tramite bonifico, su carta ricaricabile, senza poi recapitare la merce ordinata”.

Per evitare di incorrere in simili truffe, la Polizia Postale e delle Comunicazioni consiglia di verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate che alla partita IVA del venditore corrisponda un’azienda realmente esistente, che l’annuncio non sia stato già segnalato da altri utenti come fraudolento e che il profilo feedback del venditore abbia un gradimento elevato.