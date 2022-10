Prezzi dei beni al consumo ancora in crescita e salari che diminuiscono

L’inflazione tocca i livelli di 40 anni fa, ma l’energia non è l’unica spesa ad aumentare e le famiglie affannano sempre di più

di Giusy Spadanuda

È di pochi giorni fa la nota Istat sui prezzi al consumo dell’ultimo mese e i numeri non sono dei più incoraggianti. “Secondo le stime preliminari, nel mese di settembre 2022 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’8,9% su base annua” riporta l’istituto di statistica.

I fattori determinanti questa crescita potrebbero essere rintracciati nella ripresa economica mondiale, che è ritornata ai livelli pre-pandemia, e nell’accelerata inflazione causata maggiormente dall’aumento del listino prezzi dei prodotti energetici. Rispetto allo scorso anno l’inflazione si registra principalmente per i beni alimentari (solo nell’ultimo mese è cresciuta dell’1,4%) mentre i prezzi di carburanti, elettricità e fertilizzanti continuano a crescere senza sosta. Inutile nominare le bollette esorbitanti delle aziende che, con la fatturazione mensile, lamentano di pagare cifre di fornitura elettrica uguali se non maggiori a quelle dell’ultima bolletta bimensile ricevuta.

Costi e aumenti che vengono riversati per il 75% sul prezzo finale del bene alimentare al consumatore. È questa la stima che Allianz Trade aveva proposto a maggio di quest’anno in occasione del G7 a Stoccarda, e per gli italiani la previsione era di 229 euro in più sul budget annuale rispetto al 2021, cifre che a 4 mesi di distanza sembrano essere superate. “È necessario risalire a luglio 1983 (quando registrarono una variazione del +12,2% rispetto all’anno precedente) per trovare una crescita dei prezzi del “carello della spesa”, su base annua, superiore a quella di settembre 2022 (+11,1%)” commenta l’Istat che rincara “Questa volta, infatti, non sono i beni energetici a spiegare (se non per le conseguenze che la loro crescita così ampia ha innescato) la nuova accelerazione dell’inflazione, ma sono soprattutto i beni alimentari (sia lavorati sia non lavorati)”.

A fronte di questi aumenti il problema fondamentale resta sempre e comunque il basso livello dei salari. Stando all’ultimo rapporto annuale Inps, il 23% dei lavoratori (quasi 3,3 milioni di persone, ossia 1 italiano su 4) guadagna al massimo 780 euro mensili, meno di quanto riceverebbe con il Reddito di Cittadinanza, e il 23,3% dei lavoratori dipendenti percepisce una paga oraria inferiore ai 9 euro. Dati allarmanti che fanno dell’Italia l’unico paese in Europa in cui i salari sono diminuiti del 2,9% negli ultimi 30 anni, superando in negativo l’andamento salariale medio della Spagna e del Portogallo che hanno visto aumentare gli stipendi rispettivamente del 6,2 e del 13,7%. Uno scenario che di certo non aiuta le prospettive pensionistiche: in media a 65 anni un lavoratore con un’anzianità contributiva di 30 anni potrebbe andare in pensione con 750 euro mensili.

L’incongruenza apparente risiede nel fatto che il tasso di occupazione nel 2022 è aumentato arrivando a toccare il 60% e avvicinandosi all’obiettivo europeo del 70%, ma con troppi lavoratori sottopagati o impiegati con contratti flessibili, part-time e somministrati i benefici dell’occupazione non riescono a riversarsi sul budget familiare, e almeno 2 milioni di italiani sfiorano il rischio povertà.