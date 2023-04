Prezzario opere edili Molise 2022, la giunta regionale approva l’aggiornamento dopo i ricorsi al Tar

La Giunta regionale del Molise, con propria delibera, ha approvato l’aggiornamento del Prezzario delle opere edili edizione 2022.

Il provvedimento è stato assunto a seguito di alcuni ricorsi al Tar Molise che, accogliendoli, aveva disposto la sospensione del documento al 20 settembre 2023.

A seguito di una riunione con le parti interessate e con le Associazioni datoriali, “si intendono superate – si legge nella delibera – le motivazioni oggetto delle sospensive del Tar Molise”.

Sulla questione era intervenuto il presidente dell’Associazione costruttori edili del Molise (Acem-Ance), Corrado Di Niro. “Le imprese – aveva commentato – hanno il pieno diritto di vedersi rivalutati adeguatamente i prezzi rispetto alla realtà di mercato, per fronteggiare gli aumenti eccezionali che si sono verificati da oltre un anno; purtroppo il prezzario regionale non andava in questa direzione, al punto che nostro malgrado siamo stati costretti ad impugnarlo”.