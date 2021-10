Prevenzione per la lotta contro il cancro al seno, il 17 ottobre l’incontro presso Odontosalute Isernia

Domenica 17 ottobre 2021 alle ore 15.30 presso Odontosalute Isernia in via Sant’Ippolito si terrà un incontro importante che si inserisce nell’ambito del mese della sensibilizzazione sulla prevenzione per la lotta contro il cancro al seno.

Nell’occasione interverranno la dottoressa Francesca Scarabeo, senologa e oncologa dell’Asl de L’Aquila, la dottoressa Maria Ottaviano, psiconcologa e presidente provinciale di Isernia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Prevista la partecipazione via zoom di Bethania Simoes, amministratore delegato della Lime Life, azienda americana specializzata in prodotti di cosmesi realizzati con ingredienti biologici adatti anche a pazienti oncologici. Ad illustrare le speciali formule di tali prodotti sarà la beauty expert Grace Manuppella.

“Nel mese della prevenzione dentale, Odontosalute Isernia, che aderisce ad un progetto di prevenzione permanente della salute orale 365 giorni l’anno, – hanno dichiarato i vertici del centro odontoiatrico isernino – rivolge piuttosto l’attenzione al mese in rosa per la sensibilizzazione sul tumore al seno. Oltre l’80% dello staff di Odontosalute di Isernia e Napoli è costituito da donne. L’azienda ha inteso stipulare dei fondi integrativi sanitari affinché le condizioni di salute dei collaboratori siano costantemente monitorate. Purtroppo sempre più spesso in fase di anamnesi riscontriamo la presenza di pazienti oncologiche talvolta in giovane età. È a loro che vogliamo rivolgere un messaggio di vicinanza, illustrando la possibilità di prendersi cura di se stesse e di sentirsi belle anche quando conducono la battaglia più difficile della loro vita”.