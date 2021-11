Prevenzione oncologica: da novembre arriva “Screening percorso azzurro”

Una importante iniziativa di prevenzione oncologica rivolta ai soggetti di sesso maschile di età compresa tra i 50 ed i 70 anni, è in programma per il mese di novembre: torna la campagna nazionale della LILT Percorso Azzurro. L’iniziativa, predisposta dalla Regione Molise e dalla Direzione Strategica dell’Asrem, con la collaborazione della LILT di Campobasso e Isernia mira alla prevenzione dei tumori maschili dell’apparato genito-urinario.Pertanto, per tutto il mese di novembre (a partire del 02/novembre) sarà possibile aderire alla iniziativa chiamando al call center ASREM dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 al numero verde 800.639.595 da telefono fisso oppure allo 0875.752626 da telefono cellulare. Potrà essere prenotato il dosaggio del PSA e la visita urologica, munendosi di impegnativa del medico curante per le due prestazioni separatamente usando il codice di esenzione D01. L’accesso è previsto in tutti gli ambulatori dei distretti di Termoli, Campobasso ed Isernia e negli ospedali di Termoli e Campobasso. L’accesso sarà consentito esclusivamente con green pass o tampone non antecedente alle 48 ore.