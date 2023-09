Prevenzione incidenti stradali e notti in sicurezza, il Comune di Campobasso presenta il progetto “Safe Driving”

Sarà presentato giovedì prossimo, 28 settembre, alle 10 nella sala consiliare del Comune di Campobasso il progetto “Safe Driving” con il Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, il vice sindaco facente funzioni, Paola Felice, l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano, e i referenti delle Forze dell’Ordine e della Croce Rossa Italiana.

L’obiettivo prioritario del progetto “Safe Driving” è quello di contribuire alla riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti degli infortuni stradali nella popolazione in generale e nei gruppi a maggiore rischio, con particolare attenzione alla prevenzione dei determinanti comportamentali, tra cui uso di alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope, eccesso di velocità, mancato o non corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuale (uso di casco, cinture e seggiolini per bambini).

Il progetto “Safe Driving”, proposto dal Comune di Campobasso, in partenariato con la Prefettura di Campobasso, è stato ammesso a finanziamento con Decreto n. 251 del 13 dicembre 2022 del Dipartimento per le Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività, di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata.