Si è svolta questa mattina la seduta solenne del Consiglio regionale per la commemorazione del Giorno

della Memoria in ricordo delle vittime del sisma del 2002.

Il comma 3, dell’articolo 1, della legge regionale del 12 novembre 2003, n. 29, prevede che

l’Assemblea legislativa regionale si riunisca ogni anno, il 31 ottobre, per riflettere e approfondire le

tematiche relative all’evento verificatosi nella stessa data del 2002 e per discutere di protezione civile,

di prevenzione, di sicurezza e di salvaguardia e tutela del mondo dell’infanzia.

Ha introdotto i lavori il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, sono seguiti gli

interventi dei Consiglieri Filomena Calenda e Fabio De Chirico, rispettivamente in rappresentanza

della Maggioranza e delle Minoranze. Ha concluso i lavori il Presidente della Regione Donato Toma.

Nei loro interventi tutti gli interlocutori hanno ricordato il dramma che si consumò sotto le macerie

della Jovine di San Giuliano di Puglia, evidenziando l’importanza della prevenzione, della

mitigazione del rischio sismico e della promozione della cultura della sicurezza a tutela di tutti i

cittadini ed in particolar modo dell’infanzia.

L’Assemblea ha rispettato, su invito del Presidente Micone, un minuto di silenzio in ricordo dei

ragazzi della Jovine e della loro maestra periti nel crollo della stessa scuola.

La registrazione integrale della seduta e i singoli interventi sono disponibili sulla pagina YouTube

dell’Assise Legislativa denominata Consiglio Regionale Molise.

Prevenzione e mitigazione del rischio sismico, in Regione il ricordo del crollo della Jovine