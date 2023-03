Prevenzione e corretti stili di vita, se ne parlerà al Gemelli Molise

Salute, prestazioni presenti sul territorio del Molise e soprattutto stili di vita, che se corretti contribuiscono in maniera importante a prendersi cura di se stessi.

Si parlerà di questo e delle varie branche della Medicina venerdì 10 marzo 2023, quando a partire dalle ore 9, nella sala Crucitti del Gemelli Molise si svolgerà un interessante convegno con illustri relatori e alla presenza di numerosi studenti universitari che frequentano i corsi di laurea di Infermieristica e Fisioterapia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’evento rientra nella serie di iniziative che l’AVIS regionale sta organizzando in virtù della sua partnership con la Regione relativa al piano prevenzione 2020-2025, ed è patrocinato dal Lions Clubs di Campobasso-Distretto 108/A, dalla struttura sanitaria ospitante e dal CSV Molise.

Il Centro di servizio per il volontariato, anche attraverso la campagna di screening e vaccinazioni dal titolo ‘La prevenzione è vita’ che sta promuovendo in questi giorni, ha intrapreso un’intensa e capillare attività tesa a invitare i cittadini di tutte le età a prendersi cura della propria salute.

La mattinata sarà aperta dai saluti di Gian Franco Massaro, presidente del CSV Molise e della FIODS, la Federazione mondiale delle organizzazioni di sangue che opera per promuovere donazione e autosufficienza, nonché vicepresidente dell’AVIS regionale del Molise.

Successivamente interverranno Francesco Deodato, Coordinatore del corso di laurea di Infermieristica U.C.S.C.Campobasso dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore U.O.C. Radioterapia Oncologica del Gemelli Molise, Gianpaolo Ronconi, Coordinatore del corso di laurea di Fisioterapia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore U.O.S. Degenza e Servizi di Riabilitazione del Policlinico Gemelli Roma, Michele Colitti, Coordinatore del piano regionale prevenzione.

Illustreranno le loro relazioni inoltre Franco Morelli, Direttore U.O.S.D. Oncologia Generale, Vincenzo Fraticelli, responsabile U.O.S.D. Oncoematologia e Aldo Reale, specialista in Dermatologia.

I lavori saranno moderati da Eugenio Astore, presidente dell’AVIS Campobasso e promotore di numerose attività di volontariato all’interno del Gemelli Molise.

I giornalisti che vorranno partecipare e realizzare interviste dovranno contattare l’Ufficio Stampa del Gemelli Molise al numero: 0874312579 o tramite l’indirizzo email uff.stampa@gemellimolise.it.