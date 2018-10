Prevenzione e controllo del territorio, l’attività della Polizia di Stato

Particolarmente intensa, anche in quest’ultima settimana, l’attività posta in essere dalla Polizia di Stato.

I controlli sono stati serrati, sopratutto per quanto riguarda le attività di contrasto dei reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, attuati anche con l’ausilio di un’unità cinofila della Polizia di Stato. Gli operatori della Squadra Mobile hanno segnalato all’Autorità Amministrativa due giovani, A.A. di anni 34, e C.G. di anni 37, trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo eroina, rispettivamente di gr. 1,88 e 1,13.

Gli uomini della Polizia di Stato hanno inoltre dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare in materia di libertà personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Verbania, a carico di un pregiudicato di origini campobassane, F.M. di anni 43, residente a Domodossola (VB), ma domiciliato in un comune della provincia di Campobasso.

L’uomo, già condannato per reati contro la persona ed altro, in particolare per gravi maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie e dei figli, residenti nel territorio della provincia campobassana, per i quali in passato è stato anche detenuto, si è reso responsabile di atti persecutori e minacce gravi nei confronti di una donna abitante nel comune di Domodossola. Pertanto, dopo la notifica dell’Ammonimento del Questore di Verbania a seguito dell’atteggiamento vessatorio e gravemente lesivo della libertà personale della donna frequentata, la stessa Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti dell’uomo un’ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da ella frequentati.

Sono stati inoltre effettuati servizi straordinari di controllo del territorio con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” e della Questura che hanno consentito di identificare 112 persone, controllare 76 autoveicoli e riscontrare varie infrazioni al Codice della Strada con successiva contestazione amministrativa. Gli equipaggi hanno effettuato vigilanza anche davanti gli istituti scolastici, in particolare durante gli orari di entrata ed uscita degli studenti, al fine di contrastate e prevenire eventuali fenomeni criminali.

Personale dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato in stato di libertà un giovane campobassano di 26 anni che in ben due occasioni si è reso responsabile di furto aggravato. In un primo caso, l’uomo, all’interno di una barberia, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, si era appropriato dell’incasso giornaliero di 180,00 euro, dandosi precipitosamente alla fuga. A seguito di immediati approfondimenti investigativi, il malvivente veniva subito identificato.

L’altro furto è stato perpetrato presso una clinica privata dove il giovane, eludendo la presenza degli infermieri e senza preoccuparsi della registrazione della video sorveglianza, si è intrufolato nelle camere dei pazienti e, approfittando dell’assenza di un degente, ha prelevato dal portafoglio custodito in un cassetto la somma di 50,00 euro, guadagnando precipitosamente l’uscita della clinica. Dalle riprese del sistema di video sorveglianza e dai pronti accertamenti esperiti, il malvivente è stato identificato.