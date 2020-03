Prevenzione dei reati, proseguono gli incontri tra Carabinieri e cittadini

REDAZIONE

Si è tenuto martedì 3 marzo, alle ore 18, presso l’ex Cappella di San Gaetano di Roccamandolfi, l’incontro organizzato dal Comandante della stazione dei carabinieri di Cantalupo relativo alla prevenzione dei reati da truffe e raggiri vari. Erano presenti all’appuntamento anche i rappresentati della locale stazione dei carabinieri forestali e il Maresciallo Maggiore della polizia municipale di Roccamandolfi. Dopo il saluto istituzionale del sindaco Giacomo Lombardi, si è entrati nel vivo della discussione. Il Maresciallo Rinaldi, ha illustrato le varie forme di truffe inerenti l’emergenza del Coronavirus e non solo in cui l’appuntato Amato Maio ha fatto alcuni esempi pratici tratti da avvenimenti realmente accaduti. Nel corso dell’incontro si è discusso anche di furti ai danni di esercenti e abitazioni private. Ci si è poi soffermati su alcune delle piaghe sociali che oggi attanagliano la nostra società, e non meno le nostre comunità, ovvero: l’alcol e la droga e le possibili conseguenze legate ad esse. Tutti i presenti hanno condiviso l’importanza della rete tra le diverse istituzioni e la cittadinanza, per un vivere nel rispetto delle regole e del senso civico.