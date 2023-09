‘Prevenire il tumore’, incontro LILT – Fondazione Neuromed su cosa sapere e come difendersi

Si terrà sabato, 9 settembre, presso l’Auditorium Marc Verstraete del Parco tecnologico dell’I.R.C.C.S. Neuromed, a partire dalle ore 9.00, il convegno dal titolo ‘Prevenire il tumore: cosa sapere e come difendersi’, organizzato dalla LILT Molise insieme alla Fondazione Neuromed e valido per la Formazione Continua in Medicina (ECM) nelle professioni sanitarie.

La prevenzione del cancro è un tema di rilevanza globale che coinvolge pazienti, famiglie, comunità e Sistema sanitario. L’incontro si propone di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, composto da professionisti della salute, ricercatori, pazienti, familiari e membri della comunità interessati alla salute e al benessere. Un’occasione per sensibilizzare e informare la comunità, e tutte le figure professionali sanitarie, sull’importanza di adottare uno stile di vita sano e di intraprendere azioni preventive per ridurre il rischio di sviluppare il cancro.

Il convegno mira dunque ad ‘educare’ le persone su fattori di rischio modificabili, comportamenti salutari e programmi di screening efficaci, al fine di promuovere una migliore salute e una maggiore consapevolezza su questa malattia diffusa. Saranno per questo affrontati diversi argomenti chiave legati alla prevenzione del cancro, tra cui l’importanza della diagnosi precoce. Con i relatori verranno esplorate le diverse metodologie di screening e test diagnostici disponibili per individuare precocemente il cancro evidenziando altresì le linee guida internazionali e i programmi di screening raccomandati per i vari tipi di tumore e quindi la necessità di partecipare attivamente a tali iniziative.

Si cercherà dunque di creare un ambiente di apprendimento, di scambio di conoscenze e networking tra i partecipanti. L’incontro sarà interattivo con l’opportunità di fare domande, condividere esperienze personali e apprendere da esperti nel campo della prevenzione.

Il tutto al fine di promuovere una maggiore consapevolezza sulle pratiche preventive e stimolare l’azione collettiva per ridurre la sua incidenza e contribuendo alla promozione di una società più sana e resiliente di fronte alla sfida del cancro.