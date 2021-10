“Preti (sempre) di corsa”: sono i 15 sacerdoti runners che si raccontano nel libro di Padre Pasquale Castrilli

La presentazione il 1 Novembre a Roccamandolfi. Una community di preti dentro lo sport che corrono per fede e tracciano sentieri di speranza lungo le strade di tutto il mondo

di Marika Galletta

Lunedì 1 Novembre a Roccamandolfi (IS) l’autore del libro “Preti (sempre) di corsa” Pasquale Castrilli, Missionario Oblato di Maria Immacolata, presenta il suo libro che raccoglie 15 interviste a sacerdoti che corrono…per fede, presso l’ex Cappella San Gaetano alle ore 17.30.

Il libro nasce per sostenere il progetto: “Sport in missione” atto a raccogliere fondi destinati all’avviamento al gioco, allo sport e all’atletica leggera dei bambini e dei ragazzi nei Paesi del sud del mondo dove operano i Missionari Oblati. Svela di una comunità di sacerdoti runners accomunati dalla fede e dall’impegno sportivo che, tracciano l’inizio di una Chiesa che ha deciso di uscire dal sacrato per incontrare il mondo dello sport, equipaggiati di missioni umanistiche e solidaristiche.

Nelle 15 interviste raccolte nel libro, i sacerdoti raccontano la passione per la corsa, intesa come un percorso calpestato da storie di vita, di fede e di impegno per costruire un mondo migliore. La corsa come sport che trova spazio per l’incontro, il dialogo e la speranza. Dal Venezuela alle montagne trentine, dal Sud Africa a Roma, dalla Sicilia a Madrid, dagli Stati Uniti all’Uruguay. Tra i protagonisti da leggere Vincenzo Puccio, sacerdote siciliano che racconta della maratona a Treviso nel 2015. Franco Torresani, trentino che ha vestito la maglia della nazionale azzurra di corsa in montagna. Trovano spazio anche i racconti di situazioni difficili, come quelle che vivono il missionario Sante Ronchi, al confine tra Venezuela e Colombia e Rick Frechette, passionista di origine statunitense ad Haiti. Un libro ricco di sorprese, originale e fuori dai luoghi comuni tutto da scoprire. I fulcri centrali del progetto “preti (sempre) di corsa” sono due, entrambi innescati da una scintilla iniziale generatasi dalla partecipazione e la conseguente vittoria alla staffetta Evangelii Gaudium della XII super maratona dell’Etna edizione 2018. Si corre per costruire da un lato una community di sacerdoti che hanno la passione per la corsa a piedi, sorprendentemente numerosa e con a volte straordinari risultati cronometrici. D’altro canto, la seconda idea sostiene la volontà di creare un luogo di incontro. Una piazza mobile per conoscere questi preti dello sport che hanno inserito nel loro calendario divino, l’appuntamento con la corsa. Uno spazio salutare di riflessione , di riconciliazione con il mondo, con se stessi e di dialogo con il creato ed il creatore.

Padre Pasquale, l’autore del libro, è originario del Molise, precisamente di Bojano e da sei anni è siciliano d’adozione, vive presso il Centro Agape dei missionari OMI di Messina. Sempre in giro e di corsa per le sue missioni popolari principalmente dedicate ai giovani. Anche uno sportivo che correre sul serio, giacché vive la corsa come salute in movimento, nonché come occasione di incontro e di socializzazione con la gente di ogni dove, capace di abbattere le barriere delle etnie, delle culture e non in ultimo occasione di evangelizzazione itinerante in ogni luogo del mondo. Fortemente convinto, inoltre che, lo sport è un po’ la metafora della vita e della fede. Trova spazio il parallelismo tra le corse allo stadio e la corsa alla vita, perché siamo tutti di corsa ed in corsa ogni giorno, ma alla fine non vince mai uno soltanto.