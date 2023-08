Pretende soldi per saldare un debito e minaccia ragazza di 28 anni, arrestato per estorsione

Nel corso di un’operazione mirata della polizia giudiziaria, a Termoli i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia hanno arrestato un 41enne originario della provincia di Foggia, ma residente da tempo nella zona, per il grave reato di estorsione, come previsto dall’articolo 629 del Codice Penale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e/o di polizia, è stato catturato in flagranza di reato.

Questi i fatti

L’indagine è stata avviata grazie a un’attività informativa indipendente e successiva denuncia formale da parte della vittima, una donna di 28 anni residente a Termoli. I Carabinieri hanno colto l’uomo sul fatto, subito dopo aver ricevuto da lei una somma di 120 euro in contanti, parte dei 1000 euro richiesti come estorsione. Le richieste di denaro erano state supportate da minacce personali e telefoniche, pretendendo il pagamento di un presunto debito che, secondo l’estorsore, non era stato ancora saldato dalla vittima.

Dopo la perquisizione personale che ha rivelato il denaro nelle tasche dell’uomo, quest’ultimo è stato portato immediatamente arrestato e presso la casa circondariale più vicina, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

Successivamente, in un’udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, l’arresto è stato convalidato e la custodia in carcere è stata confermata per il 41enne, come richiesto dal Pubblico Ministero.

Questo episodio dimostra quanto sia importante che le vittime denuncino tali crimini, superando le iniziali paure, e che sempre più spesso oggi riescano a farlo, chiedendo aiuto alle forze dell’ordine.