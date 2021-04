Presunto contatto con positivo, in Dad tre classi della Schweitzer

Tre classi in didattica a distanza alla scuola media Schweitzer di Termoli per un possibile (e ancora non accertato) contatto con positivo che un ragazzo che frequenta la scuola media avrebbe avuto durante le vacanze di Pasqua. È stata la mamma del ragazzo che, per precauzione, ha avvertito la scuola che, sempre per precauzione, ha posto in didattica a distanza tre classi della scuola per la giornata di oggi. Il piano verrà sanificato nell’attesa che il ragazzo venga sottoposto a tampone molecolare per verificare la sua positivitá o meno al Covid.