Presunti morti per asfissia al Cardarelli, Florenzano: “L’ossigeno non è mai mancato”

In questi giorni abbiamo documentato la realtà del Cardarelli con testimonianze di parenti delle vittime e proteste che sono giunte da più parti relativamente alla presunta carenza di ossigeno nell’ospedale di Campobasso per i malati Covid. Abbiamo anche raccontato che ad un anno esatto dall’inizio della pandemia poco o nulla è stato fatto nella nostra regione.

Toccanti gli audio e video del signor Lombardi, deceduto poi in ospedale, portati alla luce dalla figlia. Episodi sui quali sta indagando la Procura che ha acquisito atti e testimonianze. Anche dopo la determinazione dell’Azienda Sanitaria Regionale con la quale venivano affidati i lavori per il potenziamento dell’impianto. Di questa situazione nello specifico abbiamo chiesto conto al Dg Asrem Oreste Florenzano.

“Trovo queste polemiche assurde perché è noto a tutti che gli impianti consentono una determinata portata. Avendo noi aumentati i posti letto e verificato che l‘aumento dei pazienti era costante, abbiamo ritenuto necessario potenziare il sistema di distribuzione dell’ossigeno. I pazienti sono sempre monitorati, così come le apparecchiature sempre controllate e l’ossigeno non è mai mancato. Per potenziare il sistema abbiamo affidato ulteriori lavori. Esiste una relazione dell’ufficio tecnico su questa vicenda e d’altronde ci sono state anche varie ispezioni, sia ministeriali, sia dei Nas e non sono stati riscontrati problemi relativi a questa fattispecie. Non è che il sistema sia collassato o non fornisse più ossigeno, è stato potenziato e ora completeremo i lavori perché dobbiamo far fronte ad un ulteriore aumento di afflusso di pazienti.”

Però alcune testimonianze, come quella del signor Lombardi, sono eloquenti.

“Non intervengo nei singoli casi perché ho profondo rispetto del dolore delle persone e sarebbe indelicato. Posso solo dire che le postazioni sono tutte monitorate”. red