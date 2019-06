Presunte irregolarità elettorali, accertamenti a Termoli

REDAZIONE TERMOLI

La comunicazione è stata data dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante il question time alla Camera. Sono in corso «accertamenti» da parte della Polizia su presunte irregolarità che si sarebbero verificate nell’ultima tornata elettorale ad Ariano Irpino, Aversa e Termoli. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo all’interrogazione del deputato pentastellato Giuseppe Brescia. «Come in ogni occasione – ha detto Salvini – il ministro degli Interni esercita la massima attenzione e con la circolare indirizzata ai Prefetti sono state richiamati i principali adempimenti relativi al funzionamento dei seggi, ad esempio il divieto di entrare col cellulare nei seggi. E’ obiettivo del Governo – ha proseguito – favorire ogni misura che possa rafforzare la prevenzione contro ogni forma di contaminazione e condizionamento del voto». E per quanto riguarda, invece, la vicenda di Bari, Salvini ha sottolineato che «sono in corso delle indagini e dunque non posso avere informazioni coperte da segreto istruttorio».