Presunta positività di un dipendente, chiusi gli uffici comunali a Guglionesi

Chiusura temporanea del Comune di Guglionesi e di tutti gli uffici per un presunto caso di positività al Covid-19. E’ quanto stabilito dal sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, con una ordinanza indifferibile ed urgente che è stata firmata nella tarda serata di ieri, domenica 31 gennaio. Il Comune, quindi, resterà chiuso nelle giornate di oggi e domani, 1 e 2 febbraio, sia al pubblico che ai dipendenti che lavoreranno in modalità smart working in attesa che arrivi la conferma del tampone molecolare e che si ricostruisca eventualmente la catena dei contagi.