Presunta aggressione a Toma e Tiberio, il Governatore pubblica le minacce ricevute

Dopo la presunta aggressione anche le minacce social. E’ quello che ha denunciato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, che in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha racchiuso parte delle minacce nei suoi confronti che in questi giorni stanno piovendo sui social dopo l’aggressione a lui e a Maurizio Tiberio (QUI L’ARTICOLO). Sul caso sono ancora in corso le indagini da parte degli inquirenti che faranno luce su quanto accaduto mentre uno dei presunti protagonisti dell’aggressione ha raccontato proprio su Facebook la sua versione dei fatti (QUI L’ARTICOLO). Nel frattempo, però, Toma ha reso noti alcuni dei messaggi nei suoi confronti. “Leggete cosa mi augurano in questi giorni, sono le conseguenze del linguaggio dell’odio – scrive il Governatore del Molise –

Io capisco bene che si possa non essere d’accordo con la nostra azione politica, ci mancherebbe. Ringrazio quanti hanno condannato l’aggressione che abbiamo subito e quanti mi stanno testimoniando vicinanza e affetto. Non posso però non notare che alcuni continuano a legittimare la violenza. E questo è inaccettabile per una comunità come la nostra. Per favore, tutti, abbassiamo i toni e teniamo unite le istituzioni contro ogni deriva che può sfociare in atti pericolosi. Per quanto mi riguarda continuerò, più di prima, a lavorare. Per il bene del Molise”.