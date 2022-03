Presto voli da e per Foggia, opportunità per migliaia di molisani

Le piste dell’aeroporto “Gino Lisa” torneranno ad illuminarsi: occasione per universitari, professionisti e famiglie che vogliono raggiungere il Nord Italia in meno di un’ora

L’aeroporto di Foggia è pronto a prendere il volo. Pronto il Programma di incentivazioni che Aeroporti di Puglia intende attivare a partire dalla stagione Iata “Summer 2022” e per le successive, sulla base del quale saranno stipulati gli accordi di incentivazione con i vettori che contribuiranno in modo significativo alla crescita del sistema aeroportuale pugliese con l’introduzione di nuove rotte da/per l’Aeroporto di Foggia.

Un’ottima notizia per migliaia di molisani diretti al Nord.

Una delle prime mete potrebbe essere Milano, città in cui risiedono tantissimi molisani pronti a cogliere al volo le opportunità offerte dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia, raggiungibile in un’ora circa di auto sia da Campobasso che da Termoli.

Una chance non di poco conto per tutti i cittadini interessati ad un collegamento rapido con il Nord Italia: non solo studenti universitari, ma anche i loro genitori che potrebbero così coprire la lunga distanza in breve tempo, oltre ai tanti professionisti e lavoratori, senza dimenticare tutti gli altri viaggiatori che per piacere o per svago vogliono raggiungere Milano, per rimanere in città, per arrivare poi facilmente in tanti altri centri del Nord Italia o ancora per partire verso tante altre mete nazionali e internazionali.

“Con la pubblicazione dell’avviso pubblico la parola passa al mercato che dovrà proporsi per iniziare i voli dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia – ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia – Si lavora con grande intensità al raggiungimento di questo obiettivo. Per arrivare a questo risultato si è dovuto accertare che il sostegno pubblico che viene garantito alle eventuali compagnie partecipanti al bando non comporti aiuti di Stato vietati dalle normative dell’Unione europea. E solo dopo avere ottenuto tale garanzia il bando è stato pubblicato con l’augurio che vi siano partecipanti interessati a dare concretezza a questo risultato lungamente ricercato”.

“Ciò che contraddistingue la buona politica amministrativa sono i fatti concreti – ha dichiarato Raffaele Piemontese, vicepresidente e assessore al Bilancio e Infrastrutture della Regione Puglia – Negli ultimi quattro anni abbiamo lavorato intensamente e in maniera silenziosa per ridare vita e prospettive a un aeroporto chiuso e spento da tanti anni. Abbiamo sbloccato dossier che si erano arenati nella burocrazia, abbiamo aperto il cantiere e allungato la pista di volo, stimolato il mercato delle compagnie aeree. L’odierna pubblicazione dell’avviso con gli incentivi sta a testimoniare quanto forte sia la nostra volontà di far volare Foggia. Questi sono i fatti concreti, lasciamo agli altri le parole e le azioni inutili, noi lavoriamo per rendere operative le infrastrutture pugliesi”.

“Finalmente qualcosa si muove”, commenta il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido, secondo cui la pubblicazione dell’avviso pubblico “è una buona notizia per la Capitanata ed è il frutto di un’attività di pressing che come Lega ci ha visti in primissima linea. Ho ancora il nodo al fazzoletto dell’operatività piena dello scalo entro sei mesi a far data dall’ultima audizione da me richiesta agli inizi di febbraio all’Assessore competente e ad Aeroporti di Puglia. Auspico che, da questo momento in poi, il percorso sia tutto in discesa. Confido nell’impegno di Adp. “La Capitanata ha il sacrosanto diritto di avere un aeroporto che possa servire un bacino d’utenza largo e cruciale. Dal Gargano alle regioni limitrofe, lo scalo è strategico per lo sviluppo di questa porzione di meridione”.