Presto tre nuove rotonde sulle Statali molisane: ecco dove. Investimento Anas di 500mila euro

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato i lavori per la realizzazione di 3 nuove rotatorie in provincia di Campobasso, finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilità della rete viaria in gestione.

L’intervento di realizzazione rientra nell’ambito delle attività per il miglioramento delle intersezioni esistenti e si aggiunge agli interventi di miglioramento del tratto già eseguiti con le rotatorie di Campochiaro (SS 17 km 212,600), Bojano (SS 17 km 204,500) e San Massimo (SS 17 km 202,500).

La prima rotatoria verrà realizzata in territorio comunale di Campobasso al km 7,000 della SS 710 “Tangenziale Est dei Campobasso” in prossimità dello Svincolo per la SS 87 “Sannitica” e le località Feudo e Camposarcone.

La sua realizzazione da tempo attesa e la sua configurazione di rotatoria a tre bracci consentirà la completa fruizione, in tutti i sensi di marcia, dello svincolo esistente.

La seconda, sempre in territorio comunale di Campobasso al km 1,700 della SS 711 “Tangenziale Ovest dei Campobasso” in prossimità dello Svincolo di Selva Piana.

La sua realizzazione consentirà la manovra di uscita e di immissione per chi proviene dalla SS 751 “Fondo Valle dei Rivolo” che collega la città di Campobasso alla SS 647 “Fondo Valle del Biferno”.

Attualmente lo svincolo ha solo una funzionalità di servizio parziale e con la realizzazione della nuova rotatoria sarà possibile dare una maggiore sicurezza e fruibilità allo svincolo a servizio del capoluogo regionale.

La terza verrà realizzata al km 197,700 della SS 17 in corrispondenza dell’intersezione con la SP 75 (Bivio di Cantalupo).

La sua realizzazione consentirà di eliminare l’attuale intersezione a raso canalizzata con presenza di manovre di attraversamento in sinistra e intersecazione delle correnti di traffico.

La nuova rotatoria consentirà di ridurre fortemente i regimi di velocità caratteristiche dell’area di svincolo consentendo l’esecuzione di manovre di svolta solo in destra elevando così sensibilmente le condizioni di sicurezza per l’utenza.

L’investimento complessivo è di circa 500 mila euro.

Inoltre Anas in Molise ha avviato la progettazioni di una prima tranche di 20 rotatorie diffuse sull’intero territorio regionale che andranno a migliorare fortemente le condizioni di sicurezza e confort per l’utenza, per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro che si prevede possano essere realizzate entro il prossimo anno 2022 non appena saranno reperite le necessarie coperture economiche.