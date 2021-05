Presto le indennità ai sanitari dell’emergenza Covid: la ‘promessa’ alla Romagnuolo

A breve, gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza sanitaria causata dal Covid 19 riceveranno delle indennità per l’impegno profuso: il governatore del Molise ha, su questo, rassicurato la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Aida Romagnuolo che, sin dai primi mesi della pandemia, ha sollecitato una gratificazione economica per tutti coloro impegnati quotidianamente in corsia. Lo ha fatto, inizialmente, attraverso una mozione presentata l’8 aprile 2020 chiedendo, nello specifico il ‘riconoscimento di una indennità di rischio infettivo’ per medici ed operatori sanitari.

“Figure che hanno affrontato l’emergenza Covid 19 con ritmi impossibili da reggere, mettendo a repentaglio la propria vita – ha commentato la consigliera Romagnuolo – Anche in Molise uno sforzo eccezionale nell’espletamento delle proprie funzioni, con spirito di sacrificio e senso del dovere. Una battaglia combattuta in prima linea e che ora – ha continuato l’esponente di maggioranza a palazzo D’Aimmo – va ripagata”.

Tematica discussa in occasione dell’ultimo consiglio regionale. In aula, la Romagnuolo ha quindi ricevuto dal governatore l’impegno e la promessa all’immediato pagamento. Tuttavia, la consigliera si è riservata di monitorare la situazione affinchè tutto si concretizzi.