Prestigioso riconoscimento in Calabria per la nota giornalista molisana Doretta Coloccia

Il prossimo 4 novembre (in occasione della festa dell’Unità d’Italia completata proprio il 4 novembre 1918 con la fine della prima guerra mondiale o quarta guerra d’indipendenza) la giornalista campobassana Teodora Coloccia, comunemente conosciuta come Doretta (in basso diverse immagini della giornalista), riceverà il Premio-Attestato di “Calabrese onoraria ed eccellente” che le è stato conferito dall’associazione Amici della Calabria di Badolato (CZ) in collaborazione con l’Università delle Generazioni di Agnone del Molise (IS). Tra tanto altro, nella lunga motivazione evidenziata sulla pergamena del Premio, c’è in particolare il riconoscimento della lunga attività giornalistica di Doretta, espressa specialmente con le sue interviste televisive settimanali in diretta, della durata di un’ora, che sono andate in onda dal 1991 al 2010 dal salotto di TeleRadioCampobasso poi divenuta Teleregione Molise. Ne ha dato notizia un lungo articolo pubblicato a firma di Domenico Lanciano, un suo collega giornalista calabrese trapiantato da molti anni in Agnone.

