Prestazioni di laboratorio, radiologiche e tac anche nei giorni festivi e in orari serali, passa Odg della Romagnuolo

Il Consiglio regionale ha approvato nella seduta pomeridiana un Ordine del giorno, a firma del Consigliere Aida Romagnuolo, avente ad oggetto “Riduzione tempi liste di attesa, apertura festive e serali per le prestazioni di laboratorio, radiologiche, tac, risonanza magnetica e mammografia”. Ha illustrato il provvedimento il presentatore Romagnuolo. Sono intervenuti nel dibattito per esprimere la propria posizione i Consiglieri Iorio, Nola, Cefaratti, Niro, Facciolla il Sottosegretario Pallante

In particolare l’odg, che è stato approvato dall’Aula con voto unanime, impegna il Presidente della Regione ad un immediato ed urgentissimo interessamento presso la struttura competente ed i commissari, affinché gli esami radiologici quali Tac, Raggi, Risonanze magnetiche, mammografie e prestazioni di laboratorio, possano essere effettuati tutti i giorni della settimana compresi sabato e domenica anche nelle ore serali fino alle 23,00. Ciò, si legge nella premessa del documento, nella consapevolezza della necessità di una riorganizzazione del sistema ai fini del contenimento dei tempi e delle liste di attesa.