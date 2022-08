Preso a calci in viso, 34enne trasferito a S.Giovanni Rotondo: sarà operato

E’ ricoverato all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dov’è stato trasferito nella mattina di giovedì 18 agosto, il 34enne picchiato nel cuore della notte lungo il corso di Guglionesi.

Nelle prossime ore sarà sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di una lesione riportata allo zigomo, che si spera non abbia compromesso le funzioni dell’occhio. E’ questo il motivo che ha spinto in medici del San Timoteo, dov’è arrivato nella notte tra mercoledì e giovedì a disporre il trasferimento nella struttura pugliese.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto sembra che il 34enne di Guglionesi sia rimasto coinvolto in un litigio con un ragazzo, anche lui del posto: un diverbio in un primo momento, che è sfociato in una rabbia ingiustificata. Fatto sta che durante la colluttazione il 34enne è stato colpito da un violento calcio al volto. Da subito il giovane ha capito che la ferita riportata non fosse una sciocchezza, tant’è che ha immediatamente chiesto all’amico che era con lui di accompagnarlo in ospedale per capirne la gravità. Così i due, sono saliti in auto, parcheggiata a due passi dal luogo del litigio lungo viale Regina Margherita, e nel cuore della notte (erano circa le 3 di giovedì) hanno raggiunto il San Timoteo. Qui, come dicevamo, dopo una prima visita, i medici hanno comunicato al ragazzo ed alla famiglia di dover procedere con un trasferimento a San Giovanni Rotondo.

Ancora poco chiari i motivi a monte di quanto accaduto, ma quello che è più probabile è che si tratti di una parola fuori posto – o di una incomprensione – amplificata dall’alcool. Ad ogni modo il 34enne, all’arrivo in ospedale, ha spiegato al personale sanitario quanto accaduto: ora toccherà alle forze dell’ordine ricostruire l’episodio.