Presidenza Provincia, nessun nome dal Pd

Ieri la direzione del partito. Si attendono gli sviluppi della crisi di governo per decidere il futuro

ANTONIO DI MONACO

CAMPOBASSO

Fumata grigia dalla direzione del Pd che era stata convocata nella serata di ieri nella sede di via de’ Ferrari a Campobasso per decidere eventuali nomi di sindaci che potrebbero correre per la presidenza della Provincia di Campobasso. Sembra confermata, salvo sorprese nelle prossime ore, l’idea di non proporre alcun primo cittadino democrat per la corsa a Palazzo Magno. In- vece, sulla politica nazionale con le elezioni anticipate all’orizzonte, l’orientamento del partito è di attendere gli sviluppi, parlamentari (voto in Senato sulla mozione di sfiducia presentata dalla Lega) o extraparlamentari, della crisi di governo con le eventuali dimissioni del premier Conte che darebbero qualche giorno in più al presidente Mattarella per le consultazioni, un eventuale mandato esplorativo ai presidenti delle Camere o lo scioglimento delle stesse per andare a elezioni anticipate verso la fine di ottobre.

Di certo, dopo la Regione lo scorso anno e i Comuni di Campobasso e Termoli circa due mesi fa, il rischio che il centrosinistra perda anche la Provincia di Campobasso dopo la decadenza dell’ex presidente, Antonio Battista, avvenuta lo scorso 11 giugno per effetto dell’elezione di Roberto Gravina a sindaco del capoluogo, è sempre più concreto.

Con il Pd, ma per sua volontà, sarebbe fuori dai giochi anche il Movimento Cinque Stelle il quale, come già chiarito dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina (pur invitato con una mozione del centrosinistra in Consiglio comunale a candidarsi), si asterrà dal voto perché a livello nazionale vi è un dibattuto parlamentare sulla riforma di questi Enti e perché in questo momento, a suo dire, fare il presidente della Provincia «sarebbe deprimente».

A beneficiare di questa situazione, seppur ancora in evoluzione, sarebbe il centrodestra che punterebbe su Francesco Roberti e Alessandro Amoroso, rispettivamente sindaci di Termoli e Petrella Tifernina, con quest’ultimo che già siede in Consiglio provinciale con le deleghe alla Programmazione, al Piano triennale delle Opere Pubbliche e all’Edilizia Scolastica. In questa situazione, va da sé che il centrodestra, amministrando la stessa città adriatica e diversi comuni con lo stesso orientamento politico, avrebbe il portone di Palazzo Magno spalancato con le liste che dovranno essere presentata all’Ufficio Elettorale della Provincia in via Roma a Campobasso dalle 8 alle 20 di martedì 13 agosto o dalle 8 alle 12 del giorno successivo.