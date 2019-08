Presidenza Provincia, domani la direzione Pd

L’assemblea del partito deciderà la linea da seguire e su quali nomi puntare

ANTONIO DI MONACO

Sarà la direzione del Pd, convocata per domani, a decidere se il partito (e più in generale il centrosinistra) correrà e con quale “spirito competitivo” alle elezioni per la presidenza della Provincia di Campobasso che si terranno il prossimo 3 settembre. Finora di nomi ufficiali non ne sono trapelati o, al massimo, se n’è sussurrato qualcuno “en passant” come Pino Puchetti, Mario Bellotti e Pietro Testa sindaci rispettivamente di Larino, Guglionesi e Riccia. Ma sarà la riunione di domani, con ogni probabilità, a fugare ogni dubbio.

Certo è che dopo la Regione lo scorso anno e i Comuni di Campobasso e Termoli circa due mesi fa, il centrosinistra rischia seriamente di perdere anche la Provincia di Campobasso dopo la decadenza dell’ex presidente, Antonio Battista, avvenuta lo scorso 11 giugno per effetto dell’elezione di Roberto Gravina a sindaco del capoluogo con la vice presidente, Simona Contucci, che sta guidando questa fase di transizione. E nessun “aiuto” (eufemismo pur forzato) può arrivare dal Movimento Cinque Stelle il quale, come già chiarito dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina (pur invitato con una mozione del centrosinistra in Consiglio comunale a candidarsi), si asterrà dal voto perché a livello nazionale vi è un dibattuto parlamentare sulla riforma di questi Enti e perché in questo momento, a suo dire, fare il presidente della Provincia «sarebbe deprimente».

A beneficiare di questa situazione, seppur ancora in divenire, sarebbe il centrodestra che avrebbe pronti due nomi per la presidenza, ovvero Francesco Roberti e Alessandro Amoroso, rispettivamente sindaci di Termoli e Petrella Tifernina, con quest’ultimo che già siede in Consiglio provinciale con le deleghe alla Programmazione, al Piano triennale delle Opere Pubbliche e all’Edilizia Scolastica. Dati alla mano, con 984 amministratori (tra sindaci e consiglieri comunali degli 84 centri della provincia chiamati al voto) di cui 21 del M5S di Campobasso il cui voto ponderato varrebbe 603 e 45 nei piccoli comuni (pari a oltre 12.500 voti ponderati più quelli degli altri 4 di Termoli da non conteggiare visto l’astensionismo dichiarato), va da sé che il centrodestra che amministra la stessa città adriatica e diversi comuni con lo stesso orientamento politico, avrebbe la strada spianata per la presidenza. E il tempo, per la presentazione delle liste, inizia ad assottigliarsi con l’Ufficio Elettorale della Provincia in via Roma a Campobasso che le attende dalle 8 alle 20 di martedì 13 agosto o dalle 8 alle 12 del giorno seguente.