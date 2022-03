Presidenza della Regione, spunta il nome di Antonio D’Aimmo

Il via libera sarebbe già arrivato dai big di Forza Italia. Insieme al suo nome ci sono quelli di Francesco Roberti e Annaelsa Tartaglione

Antonio D’Aimmo, figlio d’arte, suo padre fu presidente della Regione, deputato e sottosegretario, potrebbe essere il volto nuovo del Centrodestra per la candidatura a governatore.

Il via libera sarebbe già arrivato dai big di Forza Italia. Antonio D’Aimmo, dirigente amministrativo della Cattolica a Campobasso, è il figlio del compianto Florindo, a suo tempo un ”gigante” della politica molisana che, in tempi da record, passò dal governo della Regione al governo del Paese.

Antonio D’Aimmo

D’Aimmo, al pari di Sedati e La Penna, è stato sicuramente uno dei politici più influenti nella storia del Molise. Oggi il Centrodestra cerca un volto nuovo, affidabile e credibile, possibilmente proveniente dal Basso Molise.

Dopo Iorio, di Isernia, e due governatori di Campobasso, Frattura e Toma, il pendolo della politica molisana torna ad oscillare su Termoli. E i nomi sono quelli di Francesco Roberti, Antonio D’Aimmo e Annaelsa Tartaglione, originaria di Campomarino.

Uno dei tre sarà il candidato presidente del Centrodestra. Patriciello, azionista di maggioranza della coalizione, avrebbe dato le sue indicazioni: le elezioni si vincono in Basso Molise, lì bisogna trovare il candidato.

Intanto l’eurodeputato si è anche riappacificato col cognato, Vincenzo Cotugno, che sembrava finito in disgrazia dopo che Patriciello aveva detto: “Basta cognati”. Sono stati visti insieme in pasticceria a fare colazione. La pace è tornata in famiglia. (Redis)