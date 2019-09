Presidenza della Provincia, Francesco Roberti ha votato

REDAZIONE

Il candidato alla presidenza della Provincia di Campobasso e sindaco di Termoli per il centrodestra in quota Forza Italia, Francesco Roberti (l’altro è il primo cittadino di Portocannone, Giuseppe Caporicci, per il Pd), si è recato al seggio allestito nella sala della Costituzione in via Milano per esprimere il proprio voto. Le urne resteranno aperte fino alle 20 di questa sera, mentre alle 17 hanno votato 386 su 969 amministratori aventi diritto pari al 39,83%.