Presidenza del Consiglio, una poltrona per quattro

Probabilmente i prossimi giorni per l’amministrazione d’Apollonio saranno quelli decisivi. All’orizzonte, infatti, c’è la nomina del presidente del Consiglio. Il turnover è stato sancito dal nuovo statuto comunale approvato dall’assise civica lo scorso 8 novembre. Il gruppo consiliare dei Popolari e Rita Formichelli (Partito Democratico) hanno fatto richiesta formale di discussione dell’articolo 22 del nuovo Statuto che prevede, per l’appunto, la votazione per il nuovo presidente.

Quattro i papabili per il ruolo attualmente ricoperto da Giuseppe Lombardozzi. Quest’ultimo, però, potrebbe presentare un ricorso al Ministero dell’Interno o al Tar, per chiedere la nullità del provvedimento licenziato dal Consiglio, in quanto questo non potrebbe avere un valore retroattivo. L’incarico a trenta mesi per il Presidente del Consiglio, secondo Lombardozzi, dunque, potrebbe valere solo dalla prossima legislatura. Una strategia per prendere del tempo. Proprio l’uscente, comunque andrà il ricorso, sembra intenzionato a voler essere riconfermato. Dalla sua parte, però, i numeri sono molto traballanti. In questi ultimi mesi, infatti, sono stati molti i transfughi che sono approdati in altri gruppi consiliari abbandonando, di fatto, l’asse ioriani-gruppo del sindaco. Molti i consiglieri sono andati a rinforzare le fila di Isernia Migliore e dei Popolari che fanno rispettivamente riferimento ai due assessori regionali Di Baggio e Niro. Il neo presidente del Consiglio, dunque, potrebbe essere l’espressione di uno di questi due gruppi consiliari. Anche perché, di fatto, entrambi rappresentano le compagini più numerose a Palazzo San Francesco e, nonostante i Popolari siano parte integrante della maggioranza, in realtà, non sono rappresentanti all’interno della giunta comunale. Gianni Fantozzi rappresenta il consigliere comunale più esperto, carismatico e sempre sul pezzo qualsiasi argomento venga trattato. Un osso duro per chiunque e, in qualche modo, accontentarlo farebbe dormire sonni più tranquilli alla maggioranza. Stesso discorso vale per Isernia Migliore, gruppo che seppur all’opposizione sta contribuendo fattivamente ad amministrare la città. Prova ne è il finanziamento da due milioni di euro per la realizzazione della nuova piscina comunale. Motivo per cui anche Di Baggio potrebbe battere i pugni e chiedere che sia un rappresentante del suo gruppo a guidare l’assise civica. In pole position in questo caso sarebbe la consigliera Linda Dall’Olio.

Se la presidenza andrà a un esponente di Isernia Migliore il sindaco d’Apollonio potrebbe continuare a ricevere l’appoggio di Roberto Di Baggio e del governatore Toma che dalla sua elezione si sta spendendo molto per il capoluogo di provincia pentro. Non è una novità, infatti, che tra il primo cittadino di Isernia – uno ioriano della prima ora – e il presidente della Regione ci sia una sinergia di intenti e una visione condivisa di un progetto che mira a riunificare il centrodestra. Centrodestra che in consiglio comunale ha una terza anima ed è l’asse Lega-Forza Italia-Alleanza Per il Futuro. Raimondo Fabrizio per FI, Filomena Calenda e Stefano Testa per La Lega, più Gianluca Di Pasquale molto vicino al Carroccio e, infine, Giovancarmine Mancini di Alleanza Per il Futuro. In una situazione delicata come quella che sta vivendo l’attuale amministrazione, infatti, un appoggio da parte di chi è minoranza ma di certo, non proprio opposizione, potrebbe far comodo. E se l’intento di Toma e d’Apollonio è quello di riunificare il centrodestra questo potrebbe essere il momento propizio. Motivo per cui ultimamente si sta facendo sempre più insistente la notizia di una possibile candidatura a presidente del Consiglio di Raimondo Fabrizio. Potrebbe essere lui l’anello di congiunzione tra le diverse anime del centrodestra molisano. Del resto l’avvocato isernino ha un conto in sospeso con il suo partito – Forza Italia – considerata l’incetta di voti ottenuti alle scorse amministrative. Toma e Calenda potrebbero essere i suoi sponsor. In tal senso già ci sarebbero stati i primi contatti e l’idea non sarebbe stata giudicata peregrina da tanti protagonisti della vicenda. E Niro e Di Baggio? Loro potrebbero essere accontentati con un assessorato ciascuno. Ecco che forse l’asse Toma-d’Apollonio potrebbe trovare la quadra giusta.