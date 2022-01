Presidente della Repubblica, ecco le preferenze dei molisani (le interviste)

Nei giorni scorsi siamo andati tra i cittadini per conoscere le loro preferenze in vista dell’elezione del nuovo Capo dello Stato

La scorsa settimana abbiamo proposto un’indagine conoscitiva sul gradimento di alcune personalità in vista dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica. La maggior parte dei molisani ha scelto di non scegliere. O meglio ha espresso la preferenza “per nessuno di loro” della lista che abbiamo proposto.

Il 3 febbraio 2022 scade il mandato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e lunedì, 24 gennaio, in Parlamento (in seduta comune con tre delegati per ogni regione, a parte la Valle d’Aosta che ne ha uno: 1.009 elettori in totale) ci sarà la prima votazione per eleggere il suo successore.

Nei giorni scorsi siamo andati tra la gente per conoscere le preferenze dei cittadini.

Le interviste sono state realizzate prima del passo indietro di Silvio Berlusconi e sono state effettuate a Campobasso (da Antonio Di Monaco) e a Termoli (da Michela Bevilacqua e Anna De Gregorio).

