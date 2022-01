Presidente della Repubblica, Berlusconi ritira la candidatura in nome “dell’unità del Paese”

L’annuncio mentre è ancora in corso il vertice del centrodestra. Il nome dell’ex Premier era tra i più chiacchierati e tra quelli più amati dai molisani

Silvio Berlusconi non sarà tra i nomi papabili per la Presidenza della Repubblica. Lo ha annunciato lo stesso leader di Forza Italia durante il vertice della coalizione di centrodestra che si è svolto nel pomeriggio di oggi, 22 gennaio, in videoconferenza.

Quello di Berlusconi era stato il nome più chiacchierato tra quelli che attualmente circolano in vista della votazione di martedì 24 gennaio per il nuovo Presidente della Repubblica e da subito aveva diviso gli italiani.

Nel nostro sondaggio di opinione effettuato per tastare il sentiment dei molisani rispetto al nome del nuovo presidente, Berlusconi era stato tra i favoriti dei molisani (QUI L’ARTICOLO IN DETTAGLIO).

La rinuncia del leader di Forza Italia arriva, secondo quanto fa sapere il centrodestra e si legge su Fanpage.it, in nome della ricerca dell’unità del Paese.

Sempre secondo quanto si apprende dal vertice, che si sta svolgendo da remoto via Zoom, la linea di Berlusconi è fare una proposta condivisa del centrodestra che sia all’altezza e in grado di raccogliere il massimo consenso possibile.

L’annuncio ufficiale è stato dato dalla senatrice Licia Ronzulli, che ha partecipato al vertice insieme ad Antonio Tajani, mentre Berlusconi ha preferito restare in disparte affinché si potesse parlare liberamente di lui.

O almeno così riferiscono le fonti di Forza Italia. Durante l’incontro ha preso parola proprio Ronzulli, leggendo una nota del leader di partito che annunciava – appunto – il suo passo indietro.

Però, sempre nella nota, c’è un chiaro riferimento all’altro grande candidato di queste ore: “Draghi deve andare avanti” come presidente del Consiglio.

Secondo Berlusconi, infatti, il suo ruolo a capo del governo è fondamentale per il futuro del Paese, soprattutto visto l’ottimo lavoro fatto finora.

Per Giorgia Meloni “la cosa più importante è l’unità della coalizione, abbiamo fatto un gesto di generosità per quest’unità”.

Secondo quanto viene riportato, la presidente di Fratelli d’Italia ha rincarato la dose sull’attuale presidente del Consiglio: “Diciamo no a Draghi no al Quirinale”.

Sulla stessa linea Ignazio La Russa, che avrebbe sostenuto che il centrodestra ha i numeri per eleggere il prossimo capo dello Stato e che non vuole Draghi.

Per Matteo Salvini si tratta di una “scelta decisiva e fondamentale, Berlusconi rende un grande servizio all’Italia e al centrodestra, che ora avrà l’onore e la responsabilità di avanzare le sue proposte senza più veti dalla sinistra”.