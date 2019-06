Presi gli autori del colpo alla Don Giulio Testa di Venafro

Chiuso dai Carabinieri della Compagnia di Venafro il cerchio per quel che concerne ben 103 furti, di cui 19 tentati e perpetrati in Molise, Campania, Lazio e Puglia presso altrettante scuole.

L’operazione condotta dai militari dell’Arma ha permesso di individuare ed arrestare G.A. e C.C. (rispettivamente di 38 e 23 anni) come responsabili di furto, tra i quali quello perpetrato ai danni della scuola Don Giulio Testa di Venafro il 24 maggio scorso in concorso con altri soggetti ancora da identificare. I fatti: dopo essersi introdotti, di notte, all’interno dell’Istituto venafrano ed aver forzato la serratura di una finestra delle classi poste sul retro dell’edificio hanno portato via 21 notebook ed un portatile per un valore di 6mila euro che si trovavano custoditi all’interno della scuola. L’ordinanza è stata eseguita dal Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa Michaela Sapio ed eseguita dal Norm di Venafro e dal Provinciale Carabinieri di Napoli.

Il G.C. era già detenuto presso la Casa Circondariale di Isernia in quanto fu sorpreso insieme ad un suo compagno nel dicembre del 2018, mentre rubava in una scuola di Mercato San Severino. Il suo complice saltò giù dalla finestra, posta al primo piano dell’istituto “Don Salvatore Guadagno”, procurandosi alcune fratture. I Carabinieri del comando provinciale di Napoli, con il supporto dei colleghi di Salerno, lo arrestarono insieme al complice all’interno della stazione ferroviaria dove verosimilmente voleva prendere il primo treno e tornare a casa. I due avevano tentato di rubare complessivamente 21 pc e 18 tablet, tenuti all’interno di armadi metallici ma per fortuna non vi riuscirono.

