Presepi, che passione: Venafro non sfugge alla regola

Vigilia di Natale e scatta puntuale la bellissima passione per il Presepe, significativa e precisa testimonianza storica della fede cristiana. Nasce il Figlio di Dio e ciascun credente dà il meglio di se per ambientarne l’arrivo sì nella massima semplicità, ma arricchito da evidenti segni di amore. Una passione, questa del Presepe, che è il simbolo della partecipazione emotiva all’evento, tanto che ognuno vi dedica il meglio di se quanto a tempo, realizzazione e creatività. Già oggi è possibile ammirare Presepi di tutte le fattezze, specie e composizioni, con l’utilizzo di personaggi, mezzi e materiali di vario tipo. Le generazioni che ci hanno preceduto erano solite allestirli con quanto … “passava il convento”, ossia con mezzi di fortuna e di poca spesa. Ricordiamo, tra i tanti originali ed insoliti allestimenti presepiali del passato, quello realizzato da Gino, anziano barbiere di paese, coi tappi delle bibite che il nostro assemblava magistralmente assieme dando vita a scene ed ambienti quanto mai unici e particolari. Oggi è tutt’altra cosa, ma è pur sempre la maestria dell’uomo a sfoggiare autentiche opere presepiali. Prendiamo Luigi, giovane artigiano originario di San Gregorio Armeno, la patria napoletana del presepe artistico, che si è trasferito con moglie e figli a Venafro dove realizza autentici capolavori con legno e soprattutto tanta passione. I suoi sono lavori unanimemente apprezzati. Poi l’appassionato che ha allestito un ampio ed articolato presepe nella Basilica del Patrono di Venafro, San Nicandro, realizzandolo sul piano antistante la Cripta che custodisce i resti del Santo ed arricchendolo con gli ambienti e le strutture dello stesso sito religioso francescano. Ed infine Lino, operaio originario di Agnone residente con la famiglia a Venafro, artefice di composizioni particolarissime utilizzando legno, pietre di fiume e tanto impegno. Il Presepe perciò vera ed intramontabile passione, che ribadisce intelligenza e fede umana, ed in quanto tale scrigno preziosissimo di storia e cultura. Non resta perciò che accingersi ad ammirarli, sottolineandone ogni volta bellezza, particolarità e suggestione.

Tonino Atella