Presepe danneggiato al centro storico, Bregantini: «Necessario un rilancio culturale»

CAMPOBASSO

«Il vescovo Bregantini e la Chiesa tutta di Campobasso esprimono vicinanza al parroco di san Leonardo don Luigi Di Nardo, e allo stesso modo viva indignazione per quanto è avvenuto davanti alla chiesa di san Leonardo per il danneggiamento della statua del Bambino Gesù, nel presepe allestito all’esterno», così la Curia in una nota con riferimento all’increscioso episodio verificatosi la notte di Natale. Esprimono con stupore il loro pensiero, si interrogano sul perché di questo crescente oltraggio delle cose sacre e chiedono una ulteriore attenzione da parte delle Istituzioni e dell’Ordine Pubblico e di Sicurezza per la salvaguardia verso la zona del Centro Storico. Chiedono, inoltre, che ci sia anche una maggior sensibilità nei confronti dell’intero Borgo storico perché non venga relegato e dimenticato. «Questi episodi tristi servano a rendere ancora più preziosa la presenza dei segni religiosi dentro le nostre terre – ha commentato Bregantini – dentro le nostre strade, dentro le nostre abitudini. Il degrado – continua il Vescovo nella nota – non è solo di natura religiosa ma anche sociale e culturale. Perciò rilanciamo questo appello a tutti i fedeli perché accanto alla preghiera e alla riparazione ci sia una cultura di speranza e di attenzione e di coraggio».

Di Solidarietà e Pace sarà, infatti, il segno culturale del concerto promosso da Acli Molise, quale sensibile contributo al rilancio del borgo. Sabato 29 dicembre alle ore 19:30 concerto spiritual and gospel Atmosfera di Natale, Gioia e Pace a tutti presso la chiesa di san Leonardo, Largo san Leonardo – Campobasso con la partecipazione di Cheryl Nickerson già vocalist di Ray Charles.

Intanto, il parroco della Chiesa di San Leonardo Luigi Di Nardo ha già provveduto al ripristino della statua di Gesù Bambino, nuovamente ricollocata nella Natività.