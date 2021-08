Presentazione dell’ultimo romanzo dell’autrice molisana Sabrina Izzi

Sarà presentato venerdì 13 agosto, dopo una pausa forzata dalla pandemia, nel raccolto scenario del centro storico di Torella del Sannio, l’ultimo romanzo dell’autrice molisana Sabrina Izzi. È fissato per le ore 18 il viaggio letterario che porterà il pubblico “Dentro l’inferno”. È questo infatti il titolo del libro, una storia complessa che scende nell’inferno di una mente scissa in tante, troppe parti.

Un romanzo, questo, molto diverso e molto distante dalle precedenti fatiche letterarie dell’autrice, definito “ il libro della maturità per Sabrina” dalla Prof.ssa Antonella Presutti, Presidente della Fondazione Molise Cultura, nonché brillante scrittrice e insegnate.

La storia si snoda a partire da una casa immersa in un bosco incantato del Connnecticut in cui vive l’affermato psichiatra e scrittore newyorkese Asher Blake che, stanco della vita fervente e frenetica della città che non dorme mai, decide di isolarsi per ritrovare l’ispirazione perduta a causa della recente separazione dalla sua seconda moglie, Susan. Schivo, solitario e riflessivo, firma i suoi romanzi con lo pseudonimo di Eric Ross ma, spinto dal suo psicanalista, Steven Miller, decide di concedere un’intervista a una giornalista di una rivista scandalistica di Manhattan, Jane McGullager. Tra i due nascerà una storia d’amore che cambierà per sempre la vita di Jane. La donna dovrà combattere e lottare per avere quell’amore che lei stessa definisce malato, fatto di continue sparizioni, di comportamenti contraddittori e cambi d’umore repentini, e grazie allo psichiatra Steven Miller scoprirà una verità davvero sconcertante: Asher soffre di un grave di sturbo dissociativo dell’identità. La storia, incredibile e a tratti sconvolgente, è narrata attraverso flashback del protagonista e ricordi della giornalista, che riprenderà a scrivere il romanzo avviato dallo stesso Asher Blake, Dentro l’inferno. Questo libro ci porterà a riflettere sulla complessità della mente umana, sull’amore, sulla vita e sulla morte. Essere o non essere? L’uomo è o non è? In questo viaggio letterario ci interrogheremo spesso sulla fugacità della vita, e su come a volte la linea tra essere se stessi e non esserlo affatto sia tanto marcata quanto sottile.

Ad accompagnare Sabrina e il pubblico in questo nuovo viaggio letterario alla scoperta dell’inferno personale del protagonista, oltre alla già menzionata Prof.ssa Presutti, saranno presenti il professor Giuseppe Cacchione, la psicologa Carla Ciamarra e la dottoressa Raffaella Petti. Tra un intervento e l’altro, non mancheranno momenti musicali, resi unici grazie alla presenza di artisti che vantano curricula eccezionali e che hanno calcato palchi internazionali; saranno narrati e interpretati, come sempre, passi tratti dal romanzo, dalle voci della stessa autrice, dell’affermato attore teatrale Vittorio Del Cioppo e della dottoressa Mariagrazia Petti, da sempre compagni di viaggio di Sabrina; ballo e interpretazioni sceniche saranno protagonisti dell’evento con la ballerina Paola Mangione e i piccoli artisti del posto, che da sempre Sabrina coinvolge nelle sue presentazioni.

Un nuovo viaggio, dunque, con nuove emozioni.