“Presentazione della Piccola antologia della rondine a Frosolone: un messaggio di salvaguardia ambientale”

Continuano le presentazioni della Piccola antologia della rondine che il 15 luglio sarà a Frosolone nell’ambito delle programmazioni di Epica curate dal direttore artistico Fatima Fraraccio. Villa Artemide e la sua missione di Centro culturale attivo sul territorio, che già ha accolto oltre cento avvenimenti, partecipa alla Campagna Salviamo le rondini dal declino per porre attenzione e cura sul mondo di questo volatile iconico, minacciato da vari anni dalla crisi climatica, dal massiccio uso di pesticidi e spesso dalla mano dell’uomo che distrugge nidi ed habitat. La Piccola antologia della rondine, BastogiLibri, ideazione e cura di Maria Stella Rossi, tramite i contributi di trenta tra scrittori, giornalisti, artisti, poeti ed ambientalisti invita ogni singola persona ad essere tramite di salvezza nei confronti dell’ambiente e, in questo, delle “piccole vite” come definisce le rondini lo scrittore Lorenzo Marone. In copertina l’opera della pittrice americana Sarah Siltala, fine interprete del fascino di rondini e uccelli, che ha voluto dare il suo contributo artistico alla realizzazione di questo libro. Il ricavato dalle vendite va alla Lipu, la più importante Associazione in difesa di uccelli e di ambiente, attiva da vari decenni a livello nazionale, che partecipa a questa operazione salvifica. Saranno presenti in questa occasione culturale / ambientale, in quanto il libro si pone nella doppia veste di opera letteraria e di opera a tema ambientalista, chi scrive con Fatima Fraraccio, conduzione e lettura di brani dal libro, con la partecipazione del duo i KaleiDis, Giulia Maselli, voce, ed Eugenio Auciello, voce e chitarra, che proporranno anche il brano di loro composizione Vola nel vento, ispirato e dedicato alle rondini. Nel corso della serata verrà letta la poesia Uccello migratore di Antonio Vanni che alle rondini rivolse i suoi primi versi, appena dodicenne “…Sarà per l’immensità/ dell’audace volo/se il mio sguardo rapito/ dai precisi giochi/ impazzisce nel tuo regno…”.

MSR

La sede di Artemide, dove si farà la presentazione